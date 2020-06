Cercando Alaska su Sky Atlantic: la recensione del quarto episodio

Nel quarto episodio di Cercando Alaska in onda su Sky Atlantic, la storia è incentrata tutta su Miles, “Pancho”, e Alaska. Mentre tutti tornano a casa per festeggiare il giorno del Ringraziamento, la ragazza decide di rimanere al Campus come ha sempre fatto. Miles, che ormai si è preso una bella cotta per Alaska, non vuole lasciarla sola e preferisce spendere il suo tempo insieme a lei, cercando di avvicinarsi e perché no, vedere se tra i due può nascere qualcosa.

Mentre Alaska lo intima di non rovinare la loro amicizia, i due si danno alla pazza gioia in giro per la scuola completamente deserta per le vacanze. Il Colonnello è tornato a casa e racconta alla madre quanto accaduto negli ultimi tempi, dalla sua rottura con Sara alle problematiche con Alaska, ormai sempre più ingestibile e che ha provato un’incredibile lite tra molti suoi compagni di scuola. La madre del Colonnello lo intima di tornare al campus per invitare i due a cena e stare tutti insieme. Ma è qualcosa che non si ripeterà più, tanto che il Colonnello non vuole più essere visto insieme alla ragazza dopo tutto quello che ha fatto e dice a Pancho di fare lo stesso.

Questo episodio è molto incentrato sulla ragazza e come il suo modo di essere, complicato, fuori dagli schemi e lontano dai canoni dei suoi compagni di scuola, diventi di fatto un problema per gli altri. Alaska cerca di ripetere più volte a Miles che se la conoscesse sul serio non rimarrebbe mai al suo fianco, anche se resta il mistero su chi sia veramente lei.

Come acquistare il libro scritto da John Green





La trama di Cercando Alaska

La serie racconta la vita di alcuni studenti di una prestigiosa scuola la Culver Creek. I protagonisti del libro e della serie sono Miles Halter, detto Pancho, Chip Martin detto il Colonnello, Takumi e Alaska Young, una ragazza eccentrica quanto imprevedibile.

La storia si sviluppa sulla vita studentesca di questi ragazzi e sul rapporto di Miles con Alaska, di cui è segretamente innamorato. Pancho, il nostro protagonista, ha anche una passione fuori dal comune: “le ultime parole”. Miles è, infatti, ossessionato dalle ultime parole che i personaggi famosi hanno pronunciato prima di morire. Una caratteristica molto importante nel libro che ritroviamo anche nel primissimo episodio della stagione.