Shiva pubblica due remix internazionali di Auto Blu

Dopo essersi posizionato in vetta alle classifiche italiane con il singolo Auto Blu per oltre due mesi, Shiva pubblica su tutte le piattaforme digitali due nuovi esplosivi remix dal sapore internazionale. Auto Blu (Some Say) feat. Nea, disponibile da giovedì 4 giugno. E Auto Blu – Remix feat. Ardian Bujupi, da sabato 6 giugno.

Il singolo, già certificato Disco Platino, viene impreziosito da sonorità inedite e accattivanti, assumendo una duplice veste che lo rende ancora più trascinante.

Con Auto Blu (Some Say) Italia e Svezia dialogano come mai prima d’ora. Accomunati dall’idea di campionare la storica Blue degli Eiffel 65, Shiva e la popstar svedese Nea hanno unito le forze e sfruttato l’occasione per realizzare l’Avengers dei remix di Auto Blu.

In Auto Blu – Remix, invece, la hit si colora di nero, rosso e giallo grazie alla presenza di uno dei nuovi artisti urban più interessanti del panorama tedesco, Ardian Bujupi.

Ancora una volta Shiva, 2.5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, appare perfettamente in grado di riscrivere l’inno di una generazione pronta a prendersi il domani con la stessa determinazione di chi ha fatto la storia ieri, questa volta affiancandosi ad artisti di calibro internazionale per dimostrare quanto la forza della musica sia capace di oltrepassare i confini e annullare qualsiasi diversità.

Il giovane talento della musica urban italiana ha aperto il 2020 con ROUTINE EP, il nuovo progetto discografico composto da 7 inediti che vedono la collaborazione di artisti del calibro di Marracash e Capo Plaza. Il disco contiene anche il singolo Calmo, già certificato Disco d’Oro, con lo speciale feat. di Tha Supreme. L’ep arriva dopo il successo del singolo Soldi in Nero feat. Sfera Ebbasta già certificato Disco di Platino con oltre 27 milioni di stream.