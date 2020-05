Cercando Alaska cast: Ecco chi è Kristine Froseth ovvero Alaska

Stasera andrà in onda su Sky Atlantic e Now TV il primo episodio della serie Cercando Alaska (scopri una clip qui). Il cast è formato da giovani attori, alcuni comunque già aapparsi in serie tv di successo. La protagonista Alaska è interpretata per esempio da Kristine Froseth. Ecco biografia, social e curiosità per conoscerla meglio

Kristine Frøseth nasce negli Stati Uniti il 21 settembre 1996 da genitori norvegesi e viene successivamente naturalizzata americana. La sua infanzia è stata molto difficile a causa del lavoro di suo padre che doveva spostarsi continuamente da Oslo al New Jersey. La ragazza ha sfilato come modella per IMG Models nel New Jersey. Inoltre, ha lavorato come modella per alcuni marchi di alta moda come Armani, Juicy Couture, Miu Miu e H&M.

Il suo debutto come attrice è nel film Rebel in the Rye, parteciperà anche a Sierra Burgess è una sfigata e nel 2019 a The assistant. La sua notorietà come attrice la deve in particolare alla serie tv La verità sul caso Harry Quebert, dove recita insieme a Patrick Dempsey. Il pubblico di Netflix la conosce per la sua partecipazione a The society. Cercando Alaska rappresenta uno dei suoi lavori nel campo delle serie tv.

Non tutti sanno che uno dei suoi primi provini fu proprio per il casting del film tratto dal romanzo di John Green, che però non è mai stato realizzato. Ha avuto comunque successo con la serie prodotta da Hulu. Appare nel video clip della canzone False Alarm di The Weeknd.

Ecco alcuni post dai social dell’attrice di Cercando Alaska: