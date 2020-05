Cercando Alaska cast: Ecco chi è Denny Love ovvero Chip (Il Colonnello)

Stasera andrà in onda su Sky Atlantic e Now TV il primo episodio della serie Cercando Alaska (scopri una clip qui). Il cast è formato da giovani attori, alcuni comunque già aapparsi in serie tv di successo. Tra i protagonisti troviamo Chip “Il colonnello” Martin interpretato da Denny Love. Ecco biografia, social e curiosità per conoscerlo meglio

Chip in Cercando Alaska è uno dei più grandi amici di Alaska e compagno di stanza di Miles. Denny Love prima de 2019 compare lo abbiamo visto in Empire e Slasher partym nei ruoli rispettivamente di Barry e Dre.Il 2019 sembra essere il suo anno grazie al ruolo nella serie di Hulu di cui vi stiamo parlando e ad alcuni ruoli in telefilm di successo come Lucifer, L.A’s Finest e Chicago PD.

Tra i suoi soprannomi c’è Denzel Love e sui social ama pubblicare scorci di vita privata e di infanzia. Dagli scatti pubblicati ama viaggiare, uscire con gli amici e divertirsi. Come il suo personaggio appare solare ed estroverso. Non ha una pagina Wikipedia e ha una carriera ancora tutta da scrivere ma sicuramente dallo scorso anno è in ascesa.

Ecco alcuni post dai social dell’attore di Cercando Alaska:

https://www.instagram.com/p/B9PwrVKHpWZ/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.instagram.com/p/B6tTXpmHG9v/?utm_source=ig_web_copy_link