Cercando Alaska cast: Ecco chi è Jordan Connor ovvero Kevin

Questa sera andrà in onda su Sky Atlantic e Now TV il primo episodio della serie Cercando Alaska (scopri una clip qui). Il cast è formato da giovani attori, alcuni comunque già apparsi in serie tv di successo. Tra i protagonisti dal lato dei “cattivi” troviamo Kevin interpretato da Jordan Connor. Ecco biografia, social e curiosità per conoscerlo meglio

Jordan Connor nasce il 17 settembre 1991 a Calgary in Canada. Il ruolo che lo ha reso più celebre facendogli guadagnare un certo numero di fan è senz’altro quello di Sweet Pea nella serie CW Riverdale. Jordan Connor è però apparso in altre serie di successo come Supernatural, You me her e Lucifer.

Se passiamo a raccontarvi qualcosa della sua vita privata scopriamo che nel 2018 ha sposato la sua fidanzata Jinjara Mitchell. I due sono giovanissimi ma hanno deciso di coronare presto il loro sogno d’amore e sui social sembrano sempre molto innamorati. La coppia ha una tenerissima cagnolina che portano ovunque e amano fotografare. Viaggia molto e una delle sue ultime mete è stata l’Irlanda.

Ecco uno dei pochi post dai social dell’attore di Cercando Alaska:

Visualizza questo post su Instagram Always on the top of the world with you my love!! Un post condiviso da Jordan Connor (@thejordanconnor) in data: 14 Feb 2019 alle ore 11:23 PST