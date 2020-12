Canzoni TikTok 2020: siete curiosi di scoprire quali sono stati i brani più amati e utilizzati sulla piattaforma negli ultimi 12 mesi? Su Ginger Generation trovate la risposta a tutte le vostre curiosità!

Canzoni TikTok 2020: ecco tutte le più ascoltate di quest’anno!

La community di TikTok ha una grande passione per la musica, che rappresenta una delle colonne portanti della

piattaforma. Oggi, gli appassionati non vogliono più vivere la musica in modo tradizionale, ma preferiscono essere

coinvolti attivamente. La piattaforma offre la possibilità di creare un legame tra il fan, la traccia e l’artista, attraverso creazione e coinvolgimento.

Fra le canzoni più rappresentative del 2020 troviamo Say So di Doja Cat e Laxed (Siren

Beat) di Jawsh 685, soprattutto nel periodo del lockdown. La seconda canzone, come saprete, è diventata virale anche grazie al supporto di Jason Derulo e al remix dei BTS.

Fra i brani degli artisti nostrani che più hanno coinvolto la community, Emanuele Aloia con la sua Il bacio di Klimt. Emanuele, come ricorderete, l’avevamo intervistato noi di Ginger Generation proprio in occasione dell’uscita del singolo. Qui sotto trovate la nostra video intervista con Emanuele!

Emanuele Aloia spiega il significato di Il bacio di Klimt | Intervista

Fra i brani di maggior successo di quest’anno troviamo anche Elettra Lamborghini & LA$$A con Hola Kitty, insieme a Karaoke di Boomdabash & Alessandra Amoroso.

Qui sotto trovate la lista completa con tutte le canzoni più amate su TikTok nel 2020!

La playlist del 2020

Jawsh 685 – Laxed (Siren Beat)

Megan Thee Stallion – Savage

Boomdabash & Alessandra Amoroso – Karaoke

Doja Cat – Say So

Rocco Hunt & Ana Mena – A Un passo dalla Luna

Cardi B – WAP (feat. Megan Thee Stallion)

Conkarah – Banana (feat. Shaggy)

Emanuele Aloia – Il Bacio di Klimt

Elettra Lamborghini & LA$$A – Hola Kitty

Shablo & Geolier & Sfera Ebbasta – M’ Manc