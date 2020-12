Justin Bieber ha rivelato in una recente intervista da Ellen quanti figli vorrebbe da Hailey Baldwin, la modella che ha sposato lo scorso anno.

Nell’intervista Justin Bieber ha parlato come sempre di Hailey con gli occhi dell’amore. Justin, lo sappiamo molto bene, è innamorato perso di Hailey e l’ha sempre trattata come una vera e propria regina. Anche se, va detto, nelle sue dichiarazioni da Ellen forse ha peccato un po’ di sessismo.

Quando Ellen ha chiesto a Justin quanti figli avrebbe voluto da Hailey, quest’ultimo se n’è uscito con una frase piuttosto infelice:

Vorrei tanti figli quanti Hailey ne è in grado di buttare fuori!

Justin, insomma, ha un po’ trattato Hailey come se fosse una macchina sforna bambini. Non esattamente il modo migliore per parlare della propria moglie!

Nella stessa intervista, fra le altre cose, l’artista canadese ha parlato di come ha passato la festa del Ringraziamento e della passione per i tatuaggi di Hailey.

Ecco il video dell’intervista a Justin Bieber da Ellen!

Justin Bieber Is Following Hailey’s Lead with Plans for Kids

Qualche giorno fa Justin Bieber ha pubblicato Monster, il suo nuovo brano in collaborazione con Shawn Mendes. Il pezzo, che racconta del prezzo della fama, è in linea a livello testuale con Lonely, una intensa ballad in collaborazione con il producer Benny Blanco.

In base ai rumors, davano praticamente per scontato che il nuovo album di Justin sarebbe uscito entro la fine del 2020. Le premesse, però, non sono delle migliori. Ad oggi infatti dell’album non se n’è più parlato: l’artista si è infatti limitato solo ed esclusivamente a pubblicarne il singolo di lancio, Holy, in collaborazione con Chance the rapper.