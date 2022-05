Selena Gomez conduce SNL e imita Miley Cyrus (VIDEO)

Selena Gomez ha condotto il Saturday Night Live partecipando come host e non come ospite musicale. La cantante di Rare ha preso parte al programma televisivo recitando il suo monologo e poi in alcuni sketch divertenti.

Nel monologo Sel ha parlato in modo irriverente del suo ruolo in Only Murders In The Building, citando anche il suo primo ruolo da attrice: quello in Barney and Friends. Ha anche cantato la sigla seguita a ruota da tutto il pubblico, un vero e must della tv americana.

Selena ha anche, nel suo sketch, parlato della sua amica di vecchia data Miley Cyrus imitando alla perfezione la cantante e il suo accento del sud.

Ecco il video del monologo

Ecco tutti gli sketch di Selena Gomez

Selena ha davvero molti progetti all’attivo. Oltre al suo brand Rare Beauty che sta avendo un grande successo ed è molto apprezzato, a breve uscirà la seconda stagione di Only Murders In The Building. Sel ha inoltre lanciato un progetto insieme a Mamma Mandy dedicato alla salute mentale.

Si chiama Wondermind e si tratta di una newsletter dove ogni settimana si danno consigli e suggerimenti per affrontare meglio la vita, oltre ad esercizi per tenere sotto controllo l’ansia e interviste a personaggi che parlano dell’importanza della salute mentale.

Cosa ne pensate di Selena Gomez come presentatrice al Saturday Night Live?