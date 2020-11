Blue Phelix (X Factor 2020): il testo dell’inedito Mi ami

Francesco Franco, in arte Blue Phelix ha 22 anni e vive a Livorno. Mi ami è uno dei suoi inediti che ha portato ai Live Show di X Factor 2020.

Testo di Mi ami di Blue Phelix

Siamo nati sotto

Una luce scura

Una voglia di vivere senza un perché

Ed abbiamo un motto

Non aver paura

Di esprimere ciò che ha un senso per te

Amami come fosse l’ultima volta

Baciami come fosse la prima volta

Guardami come fosse la prima sera

È tempo di andare

Ecco la primavera

Non voglio piangere

Ma devo andarmene

Non ha più senso stare con te

Non voglio piangere

Ma devo andarmene

Non ha più senso stare con te

Ma tu mi ami, tu mi ami

Ma tu mi ami, tu mi ami

E la pioggia cade

Pesante come

Tutto l’amore che ho avuto per te

Non ci sono scuse

Solo parole

E il tempo ha cambiato ogni parte di me

Amami come fosse l’ultima volta

Baciami come fosse la prima volta

Non voglio piangere

Ma devo andarmene

Non ha più senso stare con te

Non voglio piangere

Ma devo andarmene

Non ha più senso stare con te

Ma tu mi ami, tu mi ami

Ma tu mi ami, tu mi ami

Ed abbiamo un motto

Non aver paura

Di esprimere ciò che ha un senso

Ma devo andarmene

Non ha più senso stare con te

Ma tu mi ami, tu mi ami

Ma tu mi ami, tu mi ami

Ed abbiamo un motto

Non aver paura

Di esprimere ciò che ha un senso