Blue Phelix (X Factor 2020): testo e traduzione di South Dakota

Francesco Franco, in arte Blue Phelix ha 22 anni e vive a Livorno. South Dakota è uno dei suoi inediti che ha portato ai Live Show di X Factor 2020.

Testo di South Dakota di Blue Phelix

I just wanna live my life

Like I did in South Dakota

You were never by my side

When you went to Barcelona

With your brother

Oh oh oh give me more

Oh oh oh show me love

I’m a crazy boy

On your bathroom floor and I’m

Waiting for your love

That you never gave me back

Aia aia ah (x2)

I’m all alone in my head

I’m all olone in my bed

So save me

I come alive when you’re here

I feel like I’m under your spell

I’m dying

I’m a crazy boy

On your bathroom floor and I’m

Waiting for your love

That you never gave me back

Aia aia ah (x4)

I just wanna live my life

Like I did in South Dakota

Traduzione

Voglio solo vivere la mia vita

Come ho fatto in South Dakota

Non sei mai stato al mio fianco

Quando sei andato a Barcellona

Con tuo fratello

Oh oh oh dammi di più

Oh oh oh mostrami amore

Sono un ragazzo pazzo

Sul pavimento del tuo bagno e io sono

Aspettando il tuo amore

Che non mi hai mai restituito

Aia aia ah (x2)

Sono tutto solo nella mia testa

Sono tutto solo nel mio letto

Quindi salvami

Torno a vivere quando sei qui

Mi sento come se fossi sotto il tuo incantesimo

Sto morendo

Sono un ragazzo pazzo

Sul pavimento del tuo bagno e io sono

Aspettando il tuo amore

Che non mi hai mai restituito

Aia aia ah (x4)

Voglio solo vivere la mia vita

Come ho fatto in South Dakota