RM dei BTS ha scritto una lettera per rassicurare i fan: “Non è la fine”

RM dei BTS, nella tarda serata di ieri, ha condiviso una lunga lettera indirizzata al fandom del gruppo, gli ARMY.

Mediante Weverse, Kim Nam-joon ha fatto delle precisazioni riguardo il contenuto della sua discussione con Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook che c’è stata durante la cena che si è svolta martedì.

In un video trasmesso su Youtube, infatti, i membri avevano parlato delle attività future del gruppo, giunto al nono anniversario, e si erano riempiti di lacrime dopo aver parlato di una pausa. Un periodo che servirà soprattutto per lanciare le carriere soliste dei 7 ragazzi.

Dopo la trasmissione del video, però, erano partite delle speculazioni secondo cui i BTS sarebbero in procinto di sciogliersi e perciò RM ha sentito la necessità di un lungo chiarimento.

RM rassicura gli ARMY riguardo lo scioglimento

RM ha dichiarato: “Dopo che il video è stato mandato in onda, c’è stato il maggior numero di chiamate che abbia ricevuto da quando abbiamo debuttato. Quando ho dato un’occhiata agli screenshot e ai titoli degli articoli (quelli che le persone mi hanno inviato), c’erano molte parole chiave provocatorie e parzialmente interpretate come scioglimento, interruzione, grande annuncio, ecc. Non è che non sapessimo che sarebbe successo né che non ci fossimo preparati per questo, ma in effetti è amareggiante“.

“Non è che mi aspettassi che avrebbero guardato l’intero video in cui piangiamo ed esprimiamo tutto. Sia per quanto riguarda il tipo di contenuto speciale della cena di lavoro, sia per il valore simbolico della data del 13 giugno, quel video era esclusivamente dedicato a tutti gli ARMY che sono stati insieme a noi negli ultimi 9 anni“, ha proseguito il rapper dei BTS.

L’artista sudcoreano ha anche aggiunto: “Naturalmente, ci saranno reazioni da parte di estranei che dicono che stiamo facendo storie, stiamo attirando l’attenzione ecc. Sono sicuro che anche per altri artisti e i loro fan è la stessa cosa, ma c’è sicuramente qualcosa di speciale che esiste solo tra BTS e ARMY tanto quanto i contenuti che abbiamo rilasciato nel corso di quasi 10 anni e che abbiamo rilasciato senza sosta. Di questo sentimento mi è stato chiesto finora innumerevoli volte attraverso le interviste, ma per qualche motivo è abbastanza difficile da descrivere in poche parole e anche io lo trovo difficile.

RM ha continuato: “Comunque, quella era una confessione che dovevamo fare a tutti i nostri fan che hanno comunicato con noi finora senza chiedere nulla in cambio. Anche se coloro che hanno visto il video capiranno, che proprio come suggerisce il titolo della canzone Yet To Come, è vero che quello che volevamo sinceramente dire è che ora non è la fine. E poiché solo lo screenshot della parte in cui ho singhiozzato è stato preso e continua a diffondersi ovunque (senza contesto), mi chiedo anche se io mi sia lasciato trasportare sotto l’effetto dell’alcol. ”

Il rapper ha puntualizzato: “In effetti, sembra che il coraggio di essere onesti finisca sempre in inutili incomprensioni e crei disastri. Quello che volevo dire è che siamo due (individuo + gruppo). Abbiamo parlato come uno e abbiamo solo condiviso tutti quei sentimenti che si sono riversati nel processo attraverso il coraggio e le lacrime. Credo che se siete ARMY che ci conoscono, sarete abbastanza generosi da capirlo. Quello che abbiamo detto nel video è tutto quanto“.

“Sebbene Jungkook o Taehyung lo abbiano già spiegato bene tramite Vlive, siamo sempre stati aperti sul futuro a lungo termine dei BTS. Anche se c’erano volte in cui litigavamo ed eravamo imbronciati, credo che serva la prova e l’errore per diventare un adulto, visto che abbiamo intrapreso una vita sociale già dai nostri primi giorni. Anche se temo che questo post sarà l’ennesimo pasticcio…Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video e ci hanno inviato supporto, amore ed energia, sia da lontano che da vicino. Continuerò a lavorare sodo per mostrarvi i lati migliori come squadra e anche come individuo. Grazie”, RM ha concluso il suo post.