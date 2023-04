Blanco – Raggi del sole: audio, testo e significato della canzone

Raggi del sole è una delle tracce dell’album Innamorato di Blanco, il suo secondo disco in studio, in uscita venerdì 14 aprile. Ecco qual è il significato della canzone:

“La traccia è la trasposizione in note di un amore tormentato e confuso che ormai è solo un ricordo. Poco più di tre minuti per riversare in un testo istintivo tutto il dolore del passato, un antidoto al veleno iniettato dai ricordi”.

Testo Raggi del sole di Blanco

Mi chiedi quando torni

Non so quando ritorno

Mi chiami e sono fuori

Sono fuori controllo

Quindi non ti rispondo

Neanche se toccassi il fondo

Neanche se cadesse il mondo

Neanche se tornassi sbronzo

Perché mi chiami le notti in cui stai male?

La buonanotte per farti addormentare

No, non ti basta per farti stare calma

Divento matto, il tuo ritratto

E con la mano tocco i raggi del sole

Sono lontano da te ma non so dove

So che questa mattina urlerai il mio nome

Solo il tuo ricordo

Non ti chiedo come stai

Perché tanto lo so già

Vedo le storie che fai

Tutti giorni su Instagram

Vorrei ci fosse più mistero

Come un vestito vedo non vedo

O te lo togli o mi dispero, ah

Non ti chiedo cosa fai

Perché tanto lo so già

Vedo le storie che fai

Tutti giorni su Instagram

Vorrei che fossi più esclusiva

Trovarti in spiaggia la mattina

Come una barca a vela a riva, ah

Appoggio il cellulare sulla pancia

Sdraiato sul tappeto di una stanza

So che tanto arriverà

Una chiamata ridicola

Mentre spiego a un’altra

Che vivi dentro una favola

Perché mi chiami le notti in cui stai male?

La buonanotte per farti addormentare

No, non ti basta per farti stare calma

Divento matto, il tuo ritratto

E con la mano tocco i raggi del sole

Sono lontano da te ma non so dove

So che questa mattina urlerai il mio nome

Solo il tuo ricordo ora

Non ti chiedo come stai

Perché tanto lo so già

Vedo le storie che fai

Tutti giorni su Instagram

Vorrei ci fosse più mistero

Come un vestito vedo non vedo

O te lo togli o mi dispero, ah

Non ti chiedo cosa fai

Perché tanto lo so già

Vedo le storie che fai

Tutti giorni su Instagram

Vorrei che fossi più esclusiva

Trovarti in spiaggia la mattina

Come una barca a vela a riva, ah

