Blanco – Scusa: audio, testo e significato della canzone

Scusa è una delle tracce dell’album Innamorato di Blanco, il suo secondo disco in studio, in uscita venerdì 14 aprile. Ecco qual è il significato della canzone:

“Synth anni ‘80, innescata dalla firma vocale già cult, Scusa è la più efficace risposta quando ci si allontana senza dare spiegazioni. Una corsa a perdifiato nella notte, alla ricerca di una direzione a cui tendere e di emozioni forti, finché il cuore batte ancora. Prima che l’arrangiamento esploda nell’assolo di chitarra elettrica finale, c’è il tempo per un saluto che ha il sapore di un avvertimento: non aspettarmi, non tornerò”.

Testo Scusa di Blanco

Blanchito Bebe

Michelangelo

Mettimi le ali

Corro nella notte

Notte

Non odiami se ti spezzi il cuore

Questa notte

Notte

Non aspettarmi non tornerò

Sono fuori da giorni

E non è mai giorno quando sono sveglio

E tu che mi chiami

e non ho colpa

me ne hai data troppa

per ogni risposta

ho sbagliato apposta

Dove vai? Dove vai? Dove vai?

Mi chiedi sempre dove vai? Dove vai? Dove vai?

Corro nella notte

Notte

Non odiami se ti spezzi il cuore

Questa notte, notte

Non aspettarmi non tornerò

Ti preoccupi per me perché sai come sono fatto

Ti preoccupi perché perché divento un bastardo

E scusa se ti faccio soffrire

E non ho meglio da offrire

Ho dato il meglio di me

Fallo

Ora guardami e respira

Fallo

Si vive una volta sola

Fallo

Finché il cuore batte ancora

Fallo, fallo, fallo

Dove vai? Dove vai? Dove vai?

Mi chiedi sempre dove vai? Dove vai? Dove vai?

Corro nella notte

Notte

Non odiami se ti spezzi il cuore

Questa notte, notte

Non aspettarmi non tornerò

Na na na

Na na na

Notte

Na na na

Na na na

