Blanco – Innamorato: audio, testo e significato della canzone

Innamorato è la titletrack dell’album Innamorato di Blanco, il suo secondo disco in studio, in uscita venerdì 14 aprile. Ecco qual è il significato della canzone:

” Sostenuta da un arrangiamento essenziale, chitarra acustica e voce, la titletrack è una dolce serenata che racchiude la bellezza dei primi mesi con la propria ragazza, quando tutto sembra incredibilmente emozionante. Scritta durante un viaggio lontano dall’Italia, nei suoi 3 minuti e 16 secondi Innamorato si colora di un sapore tutto italiano, ricerca di contatto con qualcosa di naturale, semplice e vero come il pensiero di casa”.

Ascolta qui la canzone

Testo Innamorato

Ti devi ancora preparare e poi truccare

Perché ci tieni anche a abbinare i colori al mare

E io preparo da mangiare ma è da buttare

Perché tanto lo vuoi comprare e litigare

E il vento ti secca le labbra

Sporca i capelli con la sabbia

A far l’amore su una Panda

Ti cola il trucco sulla guancia

Resta come sei tu

Perfetta nel contesto

Sotto un cielo aperto

Non c’è niente di più bello

Innamorato

Di un tramonto che ogni sera poi si spegne dietro un campo

E io poi ci piango, oh

Innamorato

Delle sere che ogni notte poi ci spiano dall’alto

Mentre noi cantiamo in balcone a Vescovato

Innamorato

Tu-tu-tu, tu-tu-tu, tu-tu-tu

Ho bisogno di stare da solo, oh

Mi piace quando sei semplice

Mi porti le emozioni all’apice

Ma se io poi lo dico poi non lo fai più

E ti nascondi dietro la vestaglia blu

Respiro nell’aria magia, una melodia

E l’allegria di averti mia è una fobia

Qualche bugia detta a me stesso

Resta come sei tu

Perfetta nel contesto

Sotto un cielo aperto

Non c’è niente di più bello

Innamorato

Di un tramonto che ogni sera poi si spegne dietro un campo

E io poi ci piango, oh

Innamorato

Delle sere che ogni notte poi ci spiano dall’alto

Mentre noi cantiamo in balcone a Vescovato

Innamorato

Tu-tu-tu, tu-tu-tu, tu-tu-tu

Ho bisogno di stare da solo, oh

Potrebbe interessarti anche:

I testi e significati delle canzoni di Innamorato