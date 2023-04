Blanco – Fotocopia: audio, testo e significato della canzone

Fotocopia è una delle tracce dell’album Innamorato di Blanco, il suo secondo disco in studio, in uscita venerdì 14 aprile. Ecco qual è il significato della canzone:

“Blanco si racconta tra confessioni intime e nuove consapevolezze sull’amore: essere simili a volte fa male, è come scontrarsi con se stessi e questo può far paura. La tessitura sonora va sempre più in crescendo e come un fiume in piena sfocia nel ritornello mantrico, un po’ accusa e un po’ ammissione: Sei la fotocopia di me”.

Ascolta qui la canzone

Testo Fotocopia di Blanco

Blanchito, baby

Michelangelo

Mettimi le ali

Non c’è niente

Solo luci rosse

Niente nelle mie tasche

Preferisco stare solo

Se non mi ami come sono

Spengo la luce e nel buio muoio

E tu dimmi, dimmi, dimmi, dimmi

Quante volte hai detto di ricominciare

Tu dimmi, dimmi, dimmi, dimmi

Quante volte ci siam fatti solo male

Tu dimmi, dimmi, dimmi, dimmi

Perché hai voglia di continuare a scopare

Tu dimmi, dimmi, dimmi, dimmi

Che anche tu alla fine volevi cambiare

Sei la fotocopia di me

Sei la fotocopia di me

Anche se menti a te stessa sei sola

Sei la fotocopia di me

Ora che c’è buio, solo buio

Resto in equilibrio sopra un filo

Tra le mie paure ci sei anche tu

Dodici chiamate dopo mezzanotte ne ho piene le palle

Mi chiedi dove sono, sotto casa tua

Chiedi con chi sono sotto casa tua

Sotto casa tua, sotto casa tua, sotto casa tua

Mi chiedi dove sono, sotto casa tua

E tu dimmi, dimmi, dimmi, dimmi

Quante volte hai detto di ricominciare

Tu dimmi, dimmi, dimmi, dimmi

Quante volte ci siam fatti solo male

Tu dimmi, dimmi, dimmi, dimmi

Perché hai voglia di continuare a scopare

Tu dimmi, dimmi, dimmi, dimmi

Che anche tu alla fine volevi cambiare

Sei la fotocopia di me

Sei la fotocopia di me

Anche se menti a te stessa sei sola

Sei la fotocopia di me

Fuori piove

Fumo mezza sigaretta sul cornicione

Tu chissà dove sei

Come si fa a vivere così?

E tu dimmi, dimmi, dimmi, dimmi

Quante volte hai detto di ricominciare

Tu dimmi, dimmi, dimmi, dimmi

Quante volte ci siam fatti solo male

Tu dimmi, dimmi, dimmi, dimmi

Perché hai voglia di continuare a scopare

Tu dimmi, dimmi, dimmi, dimmi

Che anche tu alla fine volevi cambiare

Sei la fotocopia di me

E anche se menti a te stessa sei sola

Sei la fotocopia di me

