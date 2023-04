Blanco – Giulia: audio, testo e significato della canzone

Giulia è una delle tracce dell’album Innamorato di Blanco, il suo secondo disco in studio, in uscita venerdì 14 aprile. Ecco qual è il significato della canzone:

“Nato dopo l’esperienza sanremese dello scorso anno, e da allora rimasto invariato anche nel titolo, Giulia è un brano dalla struttura ciclica, con intro e ritornello finale giocati su piano e organo. Un po’ come chiudere il cerchio di un rapporto vissuto intensamente”.

Testo Giulia di Blanco

Perché mi dici che stai male

Che vorresti continuare

Anche se non sono più lo stesso

Lo accetteresti adesso?

No

Non rovinare la magia

O lì sotto casa mia

Passeremo anche questo

Come hai fatto con il resto

E ancora bruciano i ricordi fuori scuola

E la mia vita ha colori che non puoi vedere

Che finirà sotto un fiore, sotto rose nere

Sotto la luce del sole

Sotto le bufere

Insieme ad altre persone

Come fai a non capire che

Che ho già perso la testa

E non è la prima volta

Ho finito le lacrime

Che mi rendevano fragile

Oggi ho perso la testa

Ma che casino che hai fatto

È rimasto solo un disastro

So che ti hanno ingannato

Ma sanno tutto di noi

E dividiamoci le colpe

Se non è essere folle

Finita quasi a botte

Tutto tranne che dolce

E ancora bruciano i ricordi fuori scuola

E la mia via ha colori che non puoi vedere

Che finirà sotto un fiore

Sotto rose nere

Sotto la luce del sole

Sotto le bufere

Insieme ad altre persone

Come fai a non capire che

Che ho perso la testa

E non è la prima volta

Ho finito le lacrime

Che mi rendevano fragile

Oggi ho perso la testa

Ma infine dopotutto

Sembro io il farabutto

Dopo che ti ho dato tutto

Piangi e piangi e piangi come una fontana

Mi dai del figlio di puttana

Prendi a pugni la persiana

Ah

Ma infine dopotutto

Oggi ho perso la testa

E non è la prima volta

Ho finito le lacrime

Che mi rendevano fragile

Ma oggi ho perso la testa

