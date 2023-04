Blanco – La mia famiglia: audio, testo e significato della canzone

La mia famiglia è una delle tracce dell’album Innamorato di Blanco, il suo secondo disco in studio, in uscita venerdì 14 aprile. Ecco qual è il significato della canzone:

“Un j’accuse all’ipocrisia della società e ai suoi falsi idoli. Eppure non c’è niente che riesca a soffocare quel bisogno di trovare un porto sicuro, una famiglia su cui poter contare, chi ti conosce e apprezza per quello che sei davvero”.

Testo La mia famiglia di Blanco

Mi hanno offerto tanti soldi

Tanti che mia madre non lavora più

Tanti che mio padre non lavora più

Per me non è un valore

Come provare una finta emozione

Come aspettare un sorriso falso

Che muore

E sono diventato matto

Paura di quello che faccio

E certe notti non ragiono

Non mi guardi in faccia

Perché sai che le mie mani sono come un’arma

Mi fido solo di te

La mia famiglia

Mi fido solo di te

Sei la mia famiglia

Mi fido solo di te

La mia famiglia

Mi fido solo di te

Sei la mia famiglia

A Calvagese non c’è nulla

Se non il vuoto che ti annulla

Se nella fame di un sogno

Quel sogno che ce ne ho bisogno

E in quel posto sei già morto

E io forse sono già morto

Ma Milano dicono non è mai troppo

È già troppo

Accettare un compromesso

Di essere cambiato adesso

Sul finale, sul più bello

Mi hai insegnato è che l’amore che ti fotte

Persone fragili che vengono sedotte

Chi sbaglia paga in questo mondo di mignotte

E io ci casco spesso a volte però

E sono diventato matto

Paura di quello che faccio

E certe notti non ragiono

Non mi guardi in faccia

Perché sai che le mie mani sono come un’arma

Mi fido solo di te

La mia famiglia

Mi fido solo di te

Sei la mia famiglia

Mi fido solo di te

La mia famiglia

Mi fido solo di te

Sei la mia famiglia

E sei la mia famiglia

E qui non c’è nessuno che ti assomiglia

Come il faro dentro a una conchiglia

Come una voce nella mia testa bisbiglia

Bisbiglia che

che sono debole

Per tutte quelle cose tossiche ho un debole

Per quelle cose che mi fanno male ho un debole

Ogni weekend ormai io cado nel mio debole

Mi fido solo di te

La mia famiglia

Mi fido solo di te

Sei la mia famiglia

Mi fido solo di te

La mia famiglia

Mi fido solo di te

Sei la mia famiglia

