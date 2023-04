Blanco – Anima tormentata: audio, testo e significato della canzone

Anima tormentata è una delle tracce dell’album Innamorato di Blanco, il suo secondo disco in studio, in uscita venerdì 14 aprile. Ecco il significato della canzone:

“Un incipit evocativo, a tratti epico ci consegna Blanco e la sua ‘Anima Tormentata’, brano che nasce da una riflessione su ciò che lo rende veramente felice, combattuto tra scelte di pancia e scelte di testa. Nel ritornello Blanco accelera in quella corsa liberatoria che lo muove da dentro: ‘Cosa mi scorre nelle vene? Adrenalina pura’”.

Ascolta qui la canzone

Testo Anima tormentata

Chi lo sa

oggi piove ed io son triste

Chi lo sa

se poi davvero Dio esiste

Chi lo sa

a cosa serve essere ricchi

se la fedeltà l’amore non la compri

mi chiedo chi lo sa

che sogno una stanza d’albergo

chi lo sa

Che non è quello che volevo

chi lo sa

se questa vita è vera oppure artificiale

non è naturale

Cosa mi scorre nelle vene

adrenalina pura

ho il cuore di gomma ma pompa così forte

che non sento più la paura

la strada è buia

Vivere un’altra volta

so benissimo che il passato non ritorna

come il profumo diverso da donna a donna

e non la vedi questa casa è disordinata

Come dentro di me

dove la luce non c’è

sono pieno di forse, son pieno di se

e ora la regalo a te

La mia anima tormentata

Ho un diavolo sulla spalla destra che mi parla

un angelo su quella sinistra che mi salva

mamma quello che ho fatto solo tu lo sai

non ci pensi mai perché è un giorno nuovo

oggi è un giorno nuovo

Cosa mi scorre nelle vene

adrenalina pura

ho il cuore di gomma ma pompa così forte

che non sento più la paura

la strada è buia

Vivere un’altra volta

so benissimo che il passato non ritorna

come il profumo diverso da donna a donna

e non la vedi questa casa è disordinata

come dentro di me

dove la luce non c’è

sono pieno di forse, son pieno di se

e ora legala a te

la mia anima tormentata

Aver sudato come mai

ho un istinto naturale

che rincorro come un cane

mi porta fino all’ospedale

sapevo che con te qualcosa non andava

pensavo di averla dimenticata

è arrivata come una coltellata

la mia anima tormentata

Potrebbe interessarti anche:

I testi e significati delle canzoni di Innamorato