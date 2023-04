Blanco – Ancora ancora ancora: audio, testo e significato della canzone

Ancora ancora ancora ancora è una delle tracce dell’album Innamorato di Blanco, il suo secondo disco in studio, in uscita venerdì 14 aprile. Ecco qual è il significato della canzone:

“Si consuma in 2 minuti e 45 secondi, o forse mai, il tentativo di convincersi che non sia stato solo un gioco. Non una, non due: tre volte ancora i ricordi riemergono nella solitudine del presente, come flash a rincorrersi vorticosamente”.

Testo Ancora ancora ancora

Facciamo schifo tutta notte perché è venerdì

balliamo fino a far tremare i soprammobili

succedono cose surreali sembra quasi un film

tra qualche anno ci faranno sopra un dvd

E lasciati andare, vieni con com’è

nella mia stanza che è il privè di quest’hotel

non frega un ca**o di te

lo vedo da lontano non sai un ca**o di me

ma mi va bene

Cosa vuol dire restare solo

perché vedo un po’ quello che sono

stropicciato come questa polo

non sei più così brava

l’aquila vola nel cielo

dietro un tramonto che non sembra vero

ogni sbaglio sembra più leggero

per questa notte io me lo concedo

Solo mentre sto gridando

che ti sei divertita anche se stavo giocando

un’altra volta ancora, ancora un’estate

un’altra volta ancora le nostre fottute cazzate

ci stanno quasi arrestando

andiamo a casa tua con la patente di un altro

un’altra volta ancora, ancora un’estate

un’altra volta ancora le nostre fo***te c***ate

E sto in piedi

dal terrazzo vedo cose che non vedi

sopra il balcone cadono dei fiori appesi

mischiati con le luci dei paesi

Come sarà la mattina dopo quando poi ti caccio da qua

mi ritrovo coi miei amici

poi al solito bar, al solito bar

per vivermi ogni tanto un po’ di normalità

Cosa vuol dire restare solo

perché vedo un po’ quello che sono

stropicciato come questa polo

non sei più così brava

l’aquila vola nel cielo

dietro un tramonto che non sembra vero

ogni sbaglio sembra più leggero

per questa notte io me lo concedo

Solo mentre sto gridando

che ti sei divertita anche se stavo giocando

un’altra volta ancora, ancora un’estate

un’altra volta ancora le nostre fottute cazzate

ci stanno quasi arrestando

andiamo a casa tua con la patente di un altro

un’altra volta ancora, ancora un’estate

un’altra volta ancora le nostre fottute cazzate

pensi mi passi non mi passa mai

pensi mi passi non mi passa mai

finché mi lasci non mi lasci mai

finché mi lasci non mi lasci mai

