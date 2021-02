Blackpink: scaletta e video del concerto The Show!

Che bomba pazzesca! Domenica scorsa, 31 gennaio, le Blackpink hanno tenuto il loro live in streaming The Show, lasciandoci a dir poco a bocca aperta!





Lisa, Jisoo, Rosé e Jennie, come vi avevamo raccontato qui, si sono esibite, seppur lontano dai fan, per presentare il meglio della loro carriera dal vivo. Senza ovviamente dimenticare tutti i brani contenuti in The Album, il loro primo vero disco.

The Show è stato uno spettacolo assurdo, incredibile che ci ha dimostrato per l’ennesima volta lo straordinario talento delle ragazze.

Qui sotto potete recuperare alcuni dei video di questo assurdo spettacolo!

The Show è stata fra le altre cose la prima vera occasione per le Blackpink di cantare Sour Candy.

Il pezzo come saprete è contenuto in Chromatica, il sesto scatenato disco della carriera di Lady Gaga. Erano in molti a sperare che le Blackpink cantassero il pezzo con l’artista statunitense. Una speranza delusa, purtroppo.

In ogni caso, nel corso del concerto, abbiamo avuto anche tante altre sorprese. Jisoo per esempio ha cantato una speciale versione di Habits di Tove Lo, Jennie ha cantato il suo singolo Solo, Lisa ha intepretato una cover di Say So di Doja Cat. Dulcis in fundo, Rosé ha presentato in anteprima il suo primo tanto atteso singolo, Gone.

Qui sotto trovate l’estratto dello show sulle note di Sour Candy!

Ecco la scaletta completa di The Show delle Blackpink!

. Kill this love

. Crazy Over You

. How You Like That

. Playing with Fire

. Don’t Know What to Do

. Playing with Fire

. Lovesick Girls

. Habits (Stay High)

. Say So (Doja Cat cover)

. Sour Candy

. Love to Hate Me / You Never Know ()

. Solo (

. Gone (Rosé Solo)

. Intermission

. Pretty Savage

. DDU-DU DDU-DU

. Whistle

. As If It’s Your Last

. BOOMBAYAH

. Encore:

. Forever Young