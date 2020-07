Blackpink: How You Like That raggiunge un record delle Pussycat Dolls

La posizione in classifica al momento ottenuta da How You Like That delle Blackpink ha raggiunto un record che era stato stabilito con Don’t Cha dalle Pussycat Dolls nel 2005.

La band statunitense ha sempre creduto nel potere delle donne. Così, sono state molto calorose nel commentare il risultato del gruppo femminile sudcoreano.

“Complimenti ragazze!!!” hanno twittato, taggando le Blackpink e aggiungendo le emoji del fuoco e degli occhi a cuore.

How you like that, come saprete, sarà il pre-release single delle Blackpink, ovvero il pezzo che anticiperà l’uscita del loro tanto atteso nuovo disco. Come vi avevamo raccontato qui, YG Entertainment, la casa discografica delle Blackpink, ha confermato che il progetto discografico vedrà la luce a settembre.

Una delle tante informazioni in nostro possesso svelate dalla label è che How you like that della band non sarà nemmeno l’unico pre-release single. Prima dell’uscita del disco delle Blackpink (di cui ancora non sappiamo il titolo) arriveranno almeno altri due brani estivi.

Questo, va detto, è un periodo d’oro per le ragazze. Proprio di recente, infatti, la band ha pubblicato una collaborazione a dir poco incredibile. Le ragazze hanno preso parte a Sour Candy. una delle canzoni inserite in Chromatica, il sesto disco di Lady Gaga.

Le Blackpink, di recente, sono persino entrate nella televisione italiana. Il loro celebre brano Kill this love è infatti stato utilizzato durante la finale di Pechino Express 2020 per una divertente sfida di K-Pop.