La prima occasione in cui le straordinarie Blackpink hanno avuto modo di presentare dal vivo il loro nuovo singolo, How you like it, è stata al Tonight Show di Jimmy Fallon.

La girlband k-pop più amata al mondo (meglio di loro, solo i BTS) ha infatti interpretato il nuovo brano, per ovvi motivi, a distanza. Causa emergenza Covid-19 prosegue infatti questa edizione Together at home dello show di Fallon, così dolorosa ma così tremendamente necessaria.

Al di là delle considerazioni di cui sopra, le Blackpink ci hanno regalato come sempre una performance straordinaria. How you like that non avrebbe davvero potuto essere un singolo migliore. Il pezzo è potente, scatenato, energico e il migliore brano di apertura possibile per il loro nuovo album.

Qui sotto trovate il video della prima esibizione delle Blackpink con How you like that al Tonight Show di Jimmy Fallon!

BLACKPINK: How You Like That (The Tonight Show: At Home Edition)

How you like that, come saprete, è il primo estratto dal nuovo tanto atteso disco delle ragazze. Lisa, Rosé, Jisoo e Jennie hanno annunciato qualche settimana fa che il loro comeback discografico, in arrivo a due anni di distanza da Blackpink in your area, arriverà a settembre.

La YG Entertainment, la loro etichetta discografica, ha annunciato che prima dell’uscita dell’album, in ogni caso, i fan delle Blackpink si potranno aspettare almeno un altro paio di singoli.

Il 2020, in questo senso, rappresenta davvero un anno d’oro per le ragazze. Oltre a How you like that (che ha già battuto il record per il video più visto nella storia di Youtube in 24 ore) le Blackpink hanno di recente pubblicato Sour Candy, la loro prima collaborazione con Lady Gaga. Il singolo è uno dei brani estratti dal frizzante Chromatica.