Scuola a casa su Rai Gulp: l’orario delle lezioni per le elementari e medie

Lunedì 4 maggio, alle ore 9.15, va in onda la La Banda dei FuoriClasse, in diretta su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e su RaiPlay. Continuano le lezioni per la scuola primaria, con la maestra Alessandra Pederzoli. Ecco gli orari della messa in onda Rai per la scuola a casa.

Alle 9.15 storia: gli Etruschi

Alle 9.45 Geografia: la pianura

Alle 9.50 Attività motoria: il riscaldamento con Ilaria Valli

Alle 9.55 Italiano: la filastrocca

Alle 10.00 Arte: Paul Klee

Alle 10.05 Geometria: le linee

Alle 10.10 Inglese con Fumbleland

Dalle 10.15 La seconda parte dedicata alle scuole secondarie di primo grado e che avrà come tema la “Città”

Alle 10.15 Storia: nascita della città medievale

Alle 10.25 Le Signorie spiegate da Greg

Alle 10.30 Letteratura: il mito – l’Iliade (con il prof. Enrico Galiano)

Alle 10.40 Bing Bang!: la società degli animali

Alle 10.50 English: il suono “f/e/v”

Alle 11.00 Gulp Mistery: i misteri di Venezia;

Alle 11.20 Geometria: i triangoli

Alle 11.30 Ambiente: comuni virtuosi (con Marco Boschini)

Alle 11.45 Arte: la città ideale

Alle 11.55 Esperimento in cucina (col divulgatore scientifico Giuseppe Paschetto)

Alle 12.05 Break: Madonna “Jump”

Alle 12.10 Sport Stories: mountain bike con Giulia Challancin

Non solo lezioni ma anche consigli sulla scuola a casa

[email protected] Magazine è invece il programma televisivo di Rai Cultura dedicato a chi abita il mondo della scuola a casa. Con Davide Coero Borga e i suoi ospiti scopriamo come si possa fare scuola a casa, come studenti, insegnanti e famiglie possano mettere a frutto. E vivere nel modo più costruttivo questi difficili giorni. Un magazine ricco di suggerimenti e spiegazioni degli esperti, di esperienze e migliori pratiche nel campo dell’insegnamento a distanza. Ma anche di risorse e contenuti on-line e off-line, e di consigli sull’orientamento per gli studenti in uscita.

In onda dal 24 aprile 2020 alle ore 21.30 su Rai Scuola il lunedì’, il mercoledì’ e il venerdì e dal 30 aprile alle 01:10 su Rai3.