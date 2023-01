Le Blackpink si esibiranno come headliner al Coachella Festival

Le Blackpink sono un fenomeno mondiale, nonché una delle girlband più celebri di tutti i tempi. Ed ora stanno per fare la storia come primo gruppo K-POP ad esibirsi al celebre festival Coachella, in qualità di headline!

Quando? Le due date previste del festival che si tiene in California sono sabato 15 e 22 aprile 2023.

Jisoo, Rosé, Lisa e Jennie, in realtà, avevano già calcato il palcoscenico del celeberrimo festival (quasi quattro anni fa) ma questa sarà la loro prima volta come artiste principali dello show.

In quest’occasione porteranno il loro repertorio e le canzoni dell’ultimo album davanti a centinaia di migliaia di spettatori, presenti alle due date, e a milioni di utenti che si collegheranno in diretta.

Le BlackPink tornano nelle radio italiane

Per celebrare l’annuncio, il brano Hard to Love sarà in tutte le radio italiane a partire da venerdì 20 gennaio 2023.

Hard to Love, estratto dal loro più recente album, è un pezzo dalle sonorità pop e disco, dal ritornello immediato e irresistibile.

Gli ultimi traguardi del gruppo sud-coreano

Alla fine dello scorso anno le Blackpink sono state elette da Time Magazine Entertainer of the Year. Un ennesimo traguardo per le ragazze che hanno chiuso un’annata di record e successi enormi.

“Lavoriamo sodo per sembrare delle supereroine” – ha raccontato Jennie nell’intervista con la celebre testata, sottolineando– “Ma alla fine della giornata siamo solo delle ragazze molto normali”.

Il loro secondo album in studio, Born Pink, ha debuttato in prima posizione della classifica album negli Stati Uniti. Si tratta del primo gruppo femminile a raggiungere la vetta della celebre classifica Billboard 200, dopo tanti anni.

Sono state, inoltre, il gruppo femminile con più ascolti sulla piattaforma di Spotify nell’arco dell’anno appena terminato e questo a livello globale.

Famosissime anche per i loro video imponenti e cinematografici, le Blackpink hanno totalizzato con i videoclip dei loro ultimi due singoli, Pink Venom e Shut Down milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il nuovo tour delle Blackpink: tutte le date

Dal 15 ottobre scorso il gruppo è impegnato nel nuovo tour mondiale che tocca quattro continenti e che vede la partecipazione di oltre 1 milione e mezzo di spettatori.

Tutte le date del Born Pink Tour sono disponibili qui.

