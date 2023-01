Amici 22 – anticipazioni: provvedimenti ed eliminazioni in seguito a un grave episodio

È in atto un grande sconvolgimento per questa edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Durante la pausa natalizia, a quanto pare, si sarebbe verificato un grave episodio che ha visto coinvolti alcuni dei ragazzi in particolare.

L’accaduto non è andato ancora in onda ma è emerso dalle anticipazioni che riguardano la puntata che vedremo domenica prossima, 15 gennaio.

Durante l’ultimo dell’anno, dunque, alcuni allievi si sono resi colpevoli di comportamenti che sono andati oltre i tipici festeggiamenti e che avrebbero potuto mettere in pericolo qualcuno.

Preferiamo non scendere nei dettagli, visto che in merito circolano quelle che al momento sono delle teorie.

Anche perché non si sa ancora come la produzione deciderà di gestire la puntata, al fine di sventare il rischio di emulazione o di proteggere in qualche modo la reputazione dei ragazzi.

In tutto questo, però, qualcosa di positivo c’è ed è il rientro in gioco di un amatissimo allievo che da poco aveva lasciato la casetta: si tratta di Cricca.

Ebbene sì, il cantante (eliminato domenica scorsa) è rientrato nella competizione. E ciò farà sicuramente contenti gli spettatori che si erano rattristati per l’uscita, dopo tanti mesi di studio nella scuola.

Chi è stato eliminato ad Amici 22: anticipazioni

Secondo All Music Italia, nella registrazione di ieri, diversi allievi sono finiti in sfida per motivi disciplinari. Si tratta di Maddalena, Wax, NDG, Valeria e Tommy Dali.

Dalle anticipazioni sembrerebbe proprio che a lasciare la scuola siano stati, purtroppo, Tommy (con uno sfidante non identificato) e la nuova entrata Valeria.

Quest’ultima è finita in sfida, per volere della produzione e dei professori, proprio con Cricca che ha riottenuto così il suo banco nella squadra di Lorella Cuccarini.

La scelta sarebbe, da quanto trapelato, una forma di scusa nei confronti del pubblico da parte della produzione, per aver esaminato in ritardo i filmati relativi alla notte di Capodanno.