Ellynora: audio e testo di Niña Blanca, il nuovo singolo

Disponibile da martedì 23 giugno sulle piattaforme streaming e in digital download il nuovo singolo Niña Blanca (distribuzione Artist First) di Ellynora, la cantautrice cosmopolita divisa tra l’Italia e l’America.

Niña Blanca è un singolo autobiografico in bilico tra fantasia e cruda realtà, un diario aperto in cui l’artista racconta la leggenda, da lei ideata, della sirena del Porto di Santa Maria.

Audio di Niña Blanca di Ellynora

Testo di Niña Blanca di Ellynora

Ho lasciato il mio cuore nel Puerto di Santa Maria

Sepolto vicino la riva in un forziere blu

Il mare ha rubato l’amore della vita mia

Ora solo sabbia e niente di più

Il vento

Nasconde un pianto di sirena

Che sola

Piange il suo amor che è sotto terra

Hasta la muerte bebé

(Niña blanca santísima muerte)

Hasta la muerte bebé

(Bendice mi día bendice mi suerte)

Hasta la muerte bebé

(Tráeme alegría también a mi gente)

Hasta la muerte bebé

(No me abandones cuídame siempre)

La sera seduta da sola guardo da uno scoglio

Gli amanti lasciare la calle per venire qui

Li guardo baciarsi e poi fondersi in un solo corpo

A me resta il ricordo, io muoio così

Il vento

Nasconde un pianto di sirena

Che sola

Piange il suo amor che è sotto terra

Hasta la muerte bebé

(Aleja lo malo que no se me acerque)

Hasta la muerte bebé

(Y mis enemigos que de mí se alejen)

Hasta la muerte bebé

(Que hoy en este día el éxito sea latente)

Hasta la muerte bebé

(Y la prosperidad me acompañe siempre)

Un fiore d’anemone

A ogni mio pensiero che

Cade nell’oceano e

Soffoca tra i tentacoli del ricordo

Hasta la muerte bebé

(Escucha mi ruego)

Hasta la muerte bebé

(Santísima muerte)

Hasta la muerte bebé

(Que yo cada día)

Hasta la muerte bebé

(Lo hare nuevamente, Amen)