Anche Biondo ha deciso di accodarsi alla già lunghissima lista di artisti che per l’estate 2020 hanno deciso di pubblicare il loro speciale tormentone! Il prossimo 19 giugno, infatti, sarà infatti disponibile in tutte le piattaforme di streaming e negli online store il suo nuovo attesissimo singolo Bali e Dubai.

L”annuncio del singolo è arrivato pochissimi minuti fa, tramite il suo profilo Instagram ufficiale. Il rapper e ex concorrente di Amici ha infatti pubblicato la copertina ufficiale di Bali e Dubai e la data di pubblicazione.

Ecco la cover ufficiale di Bali e Dubai di Biondo!

Il 19 giugno, fra le altre cose, Biondo se la dovrà vedere con l’usicta di un altro tormentone. Nella stessa data, infatti, arriverà anche Ciclone, la nuova hit estiva di Takagi e Ketra, Elodie, Mariah e Gipsy Kings.

Il pezzo arriverà a soli 4 mesi di distanza da Offline, il pezzo con cui Biondo ha duettato insieme a Dandy Turner e di cui vi avevamo parlato qui su Ginger Generation.

Bali e Dubai di Biondo, fra l’altro, ha già creato un hype a dir poco incredibile fra i colleghi di Biondo. Sotto al post con il quale l’artista ha annunciato il pezzo sono arrivati tantissimi messaggi di supporto. Fra gli altri quelli di Random, di Federico Baroni e dello stesso Dandy Turner.

L’ultimo singolo da solista di Biondo, vi ricordiamo, risale a dicembre 2019 e si intitola Tira. Il suo primo vero disco, dopo l’EP Deja vu. è invece EGO e risale al 2018. Non ci è dato sapere, almeno per il momento, se Bali e Dubai sarà il primo singolo del nuovo ideale di disco di Biondo. Se così fosse ne saremmo davvero molto felici, non vediamo l’ora!