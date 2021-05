Forse riguardo a Billie Eilish non siete ancora a conoscenza di alcune curiosità riguardanti la vita privata, la carriera musicale, le abitudini e su molto altro. Non vi resta che tenervi aggiornati sul nostro sito: Ginger Generation!

Billie Eilish: chi è la giovane cantante?

La giovane cantante è nata a Los Angeles il 18 dicembre del 2001. La madre Maggie Baird ed il padre Patrick O’Connell sono due attori, sceneggiatori e musicisti. All’età di 11 anni inizia a scrivere le prime canzoni, grazie all’aiuto del fratello maggiore Finneas O’Connell, che già componeva dei brani con la propria band. Billie aveva partecipato anche ad alcune audizioni di recitazione, registrando i dialoghi di sottofondo e ha la lavorato nei film Diario di una schiappa, Ramona e Beezus e nella serie X-Men. Α soli sei anni ha cominciato a scrivere sia la prima canzone sia a suonare con l’ukulele I Will dei Beatles. Inoltre, si è esibita in vari talent show. Α fine febbraio è uscito un documentario su Apple TV+ dal titolo Billie Eilish: The World’s a Little Blurry. Il 14 marzo 2021 é stata premiata con il Grammy Awards alla registrazione dell’anno per Everything I Wanted.



Vediamo insieme quindi sole le curiosità che forse non tutti conoscono.