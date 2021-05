In occasione dell’uscita del primo progetto discografico, Sangiovanni incontra i suoi fan in un evento online esclusivo. L’appuntamento ci sarà il 28 maggio e avrà lo scopo di incontrare i fan che non sono riusciti o che non riusciranno a partecipare agli appuntamenti instore per il suo primo disco.

Siete pronti a fare le vostre domande a Sangiovanni? Ecco come partecipare all’evento esclusivo:

Acquista il CD sangiovanni

CD + Evento

CD + Evento La chat room sarà una video chat su piattaforma ZOOM organizzata in 1 sessione di 45 minuti nella seguente giornata: 28 maggio 2021 ore ore 18.00

La mail con il link per partecipare alla chat room esclusiva verrà inviata il giorno dell’evento

Per chi non è riuscito a prendere i pass per gli instore di questi giorni ci sarà un evento online esclusivo con @MondadoriStore. Qua le info 💓 https://t.co/7rkaEb8A7J — sangiovanni (@sangiovann1) May 18, 2021

Giovanni Pietro Damian e nato a Vicenza, conosciuto come Sangiovanni, ha solo 18 anni ed stato è protagonista della trasmissione Amici edizione 20, classificandosi secondo, vincendo la categoria canto e facendo incetta di importanti premi.

Sulla scelta del suo nome d’arte, l’artista veneto ha spiegato più volte: “Mi hanno sempre detto che non sembro un santo, che non ho la faccia da bravo ragazzo, mi chiamo Giovanni e quindi ho deciso di chiamarmi Sangiovanni”.

Nel corso del programma, il cantante ha presentato gli inediti Guccy Bag, Lady, Tutta la notte e Malibu, brani che hanno già riscosso un successo straordinario classificandosi ai primi posti tra le canzoni più ascoltate in Italia.

In attesa di poter incontrare Sangiovanni in questo evento online, il cantante festeggia un nuovo traguardo, la sua Lady è certificata doppio disco di platino.