Billie Eilish ha realizzato in casa un intero concerto gratuito

Ecco qualcosa di bello che puoi guardare questo fine settimana mentre sei bloccato a casa: un concerto gratuito di Billie Eilish e Finneas!

I vincitori dei Grammy hanno tenuto un concerto di 50 minuti da casa loro per la serie Verizon Pay It Forward Live. Questo per mostrare il loro sostegno alle piccole imprese americane. Durante il concerto, i due artisti hanno messo in evidenza alcune delle piccole imprese che sono importanti per loro.

#PayItForwardLIVE è un live streaming settimanale con i più grandi nomi dell’intrattenimento a sostegno delle piccole imprese. Ecco il video del concerto registrato in casa di Billie Eilish e suo fratello Finneas. Nel filmato possiamo persino ascoltarli, nella parte iniziale, discorrere su come stanno trascorrendo questo periodo in quarantena e sulle loro preferenze alimentari.

Billie Eilish and Finneas | TONIGHT | Verizon Pay It Forward LIVE

Come ricorderete, Billie si è esibita insieme al fratello nella sua bellissima versione del brano Sunny, in occasione dello speciale evento a scopo benefico creato e voluto da Lady Gaga, One world: together at home.

Come vi abbiamo raccontato qui, di recente la cantante è stata al centro di un episodio molto divertente su Instagram. Mentre si trovava impegnata in una diretta sul social con i suoi fan, infatti, Billie Eilish si è all’improvviso trovata di fronte ad una fan italiana piuttosto “impreparata”. L’artista di When we all fall asleep, where do we go? ha accettato la richiesta di collegamento della sua giovane follower, inconsapevole che quest’ultima non sapesse parlare inglese.