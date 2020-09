Billboard Music Awards 2020: annunciate le nomination

I Billboard Music Awards 2020 arriveranno in TV il 14 ottobre! Originariamente previsto per il 29 aprile, lo spettacolo che celebra i più grandi musicisti, quest’anno è stato posticipato a causa della pandemia da coronavirus.

Molti artisti hanno pubblicato nuovi brani proprio durante la crisi sanitaria. Tuttavia, i premi di quest’edizione sono basati sulle classifiche musicali che vanno dal 23 marzo 2019 al 14 marzo 2020.

Di conseguenza, tutto ciò che è stato pubblicato durante la pandemia, come il nuovo album di Taylor Swift Folklore non sarà candidato fino al prossimo anno. Taylor è comunque nominata per ben sei importanti premi, di cui uno è il Top Artist.

Harry Styles è tra i candidati

Allora, chi è esattamente in lizza per i Billboard Music Awards 2020? Ebbene, oggi la rivista ha annunciato l’elenco completo dei candidati. La lista include Harry Styles, Justin Bieber, BTS, Billie Eilish, Camila Cabello, Halsey, i Jonas Brothers e il film Descendants 3. Quest’ultimo è candidato per la miglior colonna sonora.

Al momento, i piani per lo spettacolo – che erano stati organizzati per tenersi a Las Vegas – non sono ancora noti. Mentre sappiamo alcuni dettagli su ciò che gli spettatori possono aspettarsi quest’anno.

A febbraio, ad esempio, è stato annunciato che Kelly Clarkson sarebbe stata ospitata dallo spettacolo di premiazione per la terza volta.

“Sono entusiasta di tornare con la mia famiglia Billboard”, ha detto la cantante in una dichiarazione. “Adoro far parte di un evento che celebra i nostri più grandi artisti e intrattiene i nostri fan. Questa è una notte di musica da non perdere! “

Qui trovi la lista completa dei Billboard Music Awards 2020, con tutti i nominati. Dove puoi guardare i Billboard Music Awards? L’intero spettacolo sarà trasmesso da NBC il 14 ottobre.

Ecco il video con la premiazione di Taylor Swift per un riconoscimento davvero prestigioso vinto durante l’edizione dello scorso anno.