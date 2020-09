Inizia quest’oggi, 18 settembre, una nuova era discografica di Justin Bieber. L’artista canadese ha pubblicato pochissime ore fa Holy, il suo nuovo singolo. E ne siamo già pazzi!

La canzone è un pezzo davvero dolcissimo, in collaborazione con il rapper Chance the rapper. Holy è un brano di ispirazione cristiana che ci ha colpiti fin dal primo ascolto. Si tratta di una dedica a Dio, un dio amorevole e sempre disponibile al quale Justin, proprio di recente, ha deciso di dedicare la propria vita.

Come saprete, dopo i primi anni di carriera piuttosto turbolenti, Justin è diventato quello che si potrebbe definire “un uomo casa e chiesa”. Holy rappresenterebbe insomma il primo step verso un nuovo percorso, umano e soprattutto artistico.

Qui sotto potete recuperare il toccante video ufficiale di Holy di Justin Bieber!

Justin Bieber - Holy ft. Chance The Rapper

Justin Bieber e Chance the rapper hanno commentato il pezzo e la loro collaborazione su Facetime, nel corso di una videochiamata rapidamente caricata dai fan su Youtube. Nella chiacchierata i due hanno parlato di come è nato il brano e delle emozioni che ha suscitato in loro. Ma non solo!

Justin ha infatti confermato di essersi messo ufficialmente al lavoro su un nuovo album, e Chance the rapper ha avuto modo di ascoltarlo in anteprima. Ecco il commento del rapper:

Queste saranno alcune fra le tue migliori canzoni, il disco ricorda Off the Wall di Michael Jackson, davvero è una musica straordinaria. Per me è difficile da spiegare, sei stato bravissimo. Sono felice che tutti la possano ascoltare.

Ecco il video della chiamata Facetime di Justin Bieber e Chance the rapper.

Justin Bieber & Chance the Rapper - Holy (Livestream)

Alla luce di certe dichiarazioni, ci è davvero cresciuto un hype a mille per questo nuovo disco di Justin! Holy è realmente un ottimo inizio!