Amici 21: quando va in pausa per le festività natalizie

Non è ancora ufficiale ma c’è già una possibile data d’inizio del serale di Amici 21. A lanciare l’indiscrezione è DireGiovani.it che scrive:

“Cresce l’attesa per il serale di Amici. Anche se ancora non ufficiale, la data più probabile per l’inizio della prima serata del talent dovrebbe essere quella del 19 marzo. Cosa certa infatti, è che il programma di Maria de Filippi arriverà in prime time su Canale 5 subito dopo la fine di ‘C’è Posta Per te’, al via il prossimo 8 gennaio“.

La testata rivela inoltre quando il programma andrà in pausa per permettere agli allievi di prendersi una piccola vacanza per le festività natalizie. L’ultimo appuntamento di quest’anno con il pomeridiano verrà trasmesso, dunque, questa domenica, 19 dicembre.

“Quella di domenica 19 dicembre invece, sarà l’ultima puntata del pomeridiano che chiuderà i battenti per il 2021. L’appuntamento con ballerini e cantanti della scuola tornerà nel 2022, quando i ragazzi saranno chiamati a registrare nuove puntate e si comincerà a capire chi saranno i papabili per il serale. In molti sui social sperano che passi tutta la classe ma la decisione spetta ovviamente alla redazione“.

I percorsi degli allievi che vivono la scuola di Amici prendono sempre più forma tra duro lavoro, sfide e tante emozioni.

A seguirli e a valorizzare i loro talenti c’è la squadra di professori di canto e ballo formata da: Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro.

Grazie ai loro insegnamenti alcuni allievi potranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare il proprio sogno in realtà.