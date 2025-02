My Fault London: arriverà il sequel?

Ma arriverà il sequel di My Fault London? E soprattutto sarà identico o diverso rispetto a Culpa Tuya dopo quel finale? Ne hanno già parlato gli attori e non solo. Ecco tutto quello che dovete sapere sul sequel di My Fault London.

My Fault London: il sequel quando arriverà?

My Fault London è già un successone di critica e pubblico. Primo in classifica su Prime Video, accolto molto bene dai fan della saga di Mercedes Ron sui social ma anche da coloro che non avevano proprio amato il primo capitolo. Perchè? Beh perchè forse prende il meglio di Culpa Mia e migliora alcune cose, o forse è semplicemente il tocco British. Sta di fatto anche se la trama del film è sostanzialmente identica la “copia” ambientata in un altro universo funziona.

Quindi se dovesse seguire il suo predecessore Culpa Mia dovrebbe avere un sequel Culpa Tuya e poi un sequel del sequel. Quindi, faranno anche Your Fault London e Our Fault London? I registi del film hanno parlato commentando il finale.

My Fault London ha volutamente un finale aperto diverso rispetto a quello di Culpa Mia. Questo per differenziare i due progetti e dare ampio margine alla storia successiva. Infatti, se i genitori di Nick e Noah scoprivano la loro relazione già nel primo film, in questo ambientato a Londra non accade. Al momento attuale Your Fault London non è stato ancora annunciato ma i registi, forti successo del primo capitolo inglese, sono fiduciosi e gli attori pure. Non è un caso se Matthew Broome (interprete inglese di Nick) continui ad invogliare i fan a guardare il suo nuovo film. Questo atteggiamento implica che per garantire un sequel alla pellicola sono necessarie tantissime visualizzazioni. Secondo noi My Fault London arriverò presto agli standard richiesti da Prime Video.

E voi vorreste vedere Your Fault London e vi piacerebbe che fosse la copia di Culpa Tuya o vorreste che la storia seguisse una strada diversa?

