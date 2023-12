Amici 23: l’inedito RossoFuoco di Mida è il primo disco d’oro

Grande soddisfazione per Mida di Amici 23 che nel pieno delle festività natalizie festeggia il primo disco d’oro di questa edizione.

Come tutti gli altri ragazzi, anche Christian Prestato, questo il suo vero nome, è tornato dai suoi cari per poter trascorrere un periodo di vacanza.

A dare conferma ufficiale del traguardo è stata la FIMI, durante la giornata di ieri, e la notizia del raggiungimento di oltre 8 milioni di stream totali ha fatto subito il giro del web.

Qual è stata la reazione di Mida

Ancora nessun commento è arrivato da parte del cantautore che sta trascorrendo, come anche gli altri allievi di Amici 23, le sue festività natalizie circondato dall’affetto dei propri cari.

Per la prima volta dopo tre edizioni, infatti, i ragazzi sono tornati a casa per passare le vacanze lontani dai riflettori. I protagonisti del talent show, però, hanno continuato ad attirare l’attenzione dei fan che hanno riportato una serie di avvistamenti.

Per quanto riguarda Mida, ad esempio, un video che lo ritrae è stato rapidamente diffuso online. L’artista ha trascorso una serata in discoteca e ha regalato una bella sorpresa a tutti i presenti cantando un pezzo del suo primo inedito, RossoFuoco.

A chi è dedicata RossoFuoco

Nelle scorse settimane l’ex fidanzata di Mida (Lucrezia Fenino) ha pubblicato un video tramite i suoi account social, in cui dichiarava di aver già ascoltato la canzone.

Quando? La scorsa estate, quando era fidanzata proprio con l’artista che gliel’ha fatta sentire dedicandola a lei. Queste le parole di Lucrezia:

“ROSSOFUOCO è per te? Si raga, sono io, descrive me. Non me lo invento, non sono un’illusa come dicono certe persone nei commenti, semplicemente lo so! Quando tu scrivi una canzone, non la scrivi il giorno prima. Quando Cristian (Mida) è entrato ad Amici 23 aveva già scritto la canzone (RossoFuoco) e io l’avevo già sentita. La sapevo già a memoria”.

Il significato del brano non è dunque correlato a Gaia De Martino, la ballerina con cui il cantante ha da poco intrapreso una relazione all’interno della casetta di Amici.

Potrebbe interessarti anche:

Perché Holden non era con tutti gli altri allievi alla festa di Natale?