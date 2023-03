Il viaggio leggendario: intervista ai DinsiemE, Erick e Dominick

Esce oggi al cinema Il viaggio leggendario, esordio al cinema del duo di YouTuber dei DinsiemE che, forti del loro successo, sbarcano sul grande schermo con un’avventura dedicata ai più piccoli. In occasione dell’uscita del film abbiamo fatto una chiacchierata proprio con Erick e Dominick che ci hanno raccontato questa loro nuova sfida.

Intervista ai DinsiemE, Erick e Dominick

Coppia nella vita e sullo schermo, Erick e Dominick sono giovani ma sembrano aver trovato la ricetta giusta per catturare l’attenzione dei più piccoli puntando su ironia e spontaneità.

Il duo ci ha raccontato di cosa significhi per loro “insieme” e del valore dell’indipendenza del singolo, un aspetto fondamentale lavorando in un coppia o “famiglia” come dice Erick. I ragazzi ci hanno anche spiegato quanto per loro sia importante continuare a meravigliarsi e del fatto che hanno attinto al loro background per la realizzazione de Il viaggio leggendario, in particolare ai film fantasy che guardavano da piccoli.

Il viaggio leggendario a proposito del film

Prodotto da Lotus Production in collaborazione con Medusa Film, Il viaggio leggendario è diretto da Alessio Liguori e interpretato da Erick Parisi e Domenica Alaimo. Completano il cast anche Herbert Ballerina, Sofia Iacuitto, Gianni Franco, Riccardo Cicogna e Ladislao Liverani.

La trama del film