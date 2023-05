Benji e i Finley – Dove e quando in versione punk rock: video e testo

Benji e i Finley sono la nuova super band nata oggi che unisce più generazioni, si incontra per caso e inizia un nuovo percorso con una serie di singoli tra cover e inediti.

Il primo lavoro è una nuova versione punk rock della hit Dove e Quando di Benji & Fede, in uscita venerdì 26 maggio.

L’idea è nata quando Benjamin Mascolo un anno fa ha assistito a un concerto della band. Dopo che il gruppo ha duettato sul palco con l’artista emiliano, hanno scoperto di avere molti punti in comune e insieme hanno deciso di costruire un percorso musicale che fonde questi due generi.

Il loro primo singolo è proprio una nuova versione della hit di Benji e Fede che si sono divertiti a dare “una bella spettinata“, come loro stessi hanno dichiarato.

Il lyric video della canzone

Testo Dove e Quando di Benji e i Finley

Guida

Fino alla mattina

La luna che

Mi accompagna fino a te

In montagna, al mare, in una laguna

Se ti trovo non è fortuna

Ma solo

L’inizio dell’estate

Le nostre litigate

Ce le paghiamo a rate

Dai

Adesso

Serve un posto un po’ meno caldo

E una casa per noi soltanto

E tu sai dov’è

Dimmi dove e quando

Dimmi dove e quando

Da stasera non arrivo in ritardo

E non ho più nessuna scusa stupida

Non conta neanche il traffico che c’è

Dimmi dove e quando

Da stasera non arrivo in ritardo

Senza tante parole

Manda la posizione

Oh oh oh oh

Dimmi dove e quando

E se il tuo treno

Passa una volta

Dimmi a che ora è

Arrivo

Prima che cada

L’ultimo fulmine

Cerco

Un po’ di tempo

Cellulare spento

Per ballare

Senza reggaeton

Dimmi dove e quando

Dimmi dove e quando

Da stasera non arrivo in ritardo

E non ho più nessuna scusa stupida

Non conta neanche il traffico che c’è

Dimmi dove e quando

Da stasera non arrivo in ritardo

Senza tante parole

Manda la posizione

Oh oh oh oh

Dimmi dove

E quando

Che sto accelerando

L’ultimo sorpasso

E giuro sono da te

Da te

Ma intanto

Tienimi il mio posto

E non importa se da bere non c’è

Dimmi dove e quando

Dimmi dove e quando

Da stasera non arrivo in ritardo

E non ho più nessuna scusa stupida

Non conta neanche il traffico che c’è

Dimmi dove e quando

Da stasera non arrivo in ritardo

Senza tante parole

Manda la posizione

Oh oh oh oh

Dimmi dove e quando

La versione originale della canzone