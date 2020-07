Benjiamin Mascolo e Bella Thorne stanno per sposarsi?

Benjiamin Mascolo e Bella Thorne stanno facendo sospettare i fan della coppia sulla possibilità di un matrimonio imminente. A innescare i sospetti è un video su Instagram in cui l’attrice, ex stellina Disney, porta un misterioso anello ed è corredato dalla didascalia “Soon to be” e dal simbolo di un anello.

Immancabilmente, questa frase è stata subito interpretata con “Soon be married”. In realtà, non è la prima volta che i due innamorati lasciano intendere di voler portare il fidanzamento al passo successivo.

Lo stesso Benjiamin, lo scorso gennaio, ha pubblicato qualcosa di simile scrivendo inoltre che un grande annuncio sarebbe arrivato presto, con tante emoji a forma di anello. E se fosse stato il lockdown a impedire alla coppia di unirsi in matrimonio?

Benji e Bella, in effetti, sono stati separati dalle misure restrittive per ben cinque i mesi. E solo molto recentemente hanno avuto la possibilità di rivedersi.

Benji, l’inizio di una carriera da solista e il concerto con Fede

Dopo la separazione artistica da Federico Rossi, Benjiamin Mascolo lo scorso giugno ha festeggiato il suo 27esimo compleanno. Ma a quanto pare, è il cantante che sta per fare un regalo ai fan e non viceversa.

L’artista ha annunciato, infatti, l’arrivo imminente di una sorpresa e tutto lascia presagire l’uscita di un nuovo singolo: “Grazie per gli auguri. Vi voglio bene. Quest’anno ve lo farò io un gran bel regalo… promesso. Portate pazienza ancora un pochetto. Love u“, ha scritto Benji in occasione della ricorrenza.

Mentre i fan aspettano con ansia della nuova musica (ovviamente si tratterà di progetti da solista sia per quanto riguarda Benji e sia per quanto riguarda Fede), i due artisti hanno riprogrammato il loro tanto atteso concerto all’arena di Verona.