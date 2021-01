Benjamin Mascolo annuncia il suo primo album da solista

Benjamin Mascolo ha appena annunciato l’arrivo del suo primo album da solista che sarà anche il suo primo progetto discografico dopo lo scioglimento del duo Benji e Fede.

Tra i commenti al suo post non poteva mancare quello dell’amico e collega Federico Rossi, con il quale più di dieci anni fa Benjamin ha dato vita al gruppo.

Ci pensi mai a quanto sarebbe assurdo ricominciare da zero? Quasi buttare via tutto quello che hai fatto fino adesso, rischiare tutto. Sai, non è facile quando hai costruito qualcosa. È quasi più facile quando sei un ragazzino e non hai niente da perdere. Adesso non sono più un ragazzino. Gli amici si sposano, c’è chi ha qualche figlio. Io sono ancora qui che inseguo i miei sogni. Sono proprio un pazzo del cazzo, ma secondo me lì fuori è pieno di pazzi come me. Sai cosa? Faccio un c****o di album solista. Il mio primo album solista. Nel 2021.

Già lo scorso giugno, Benji aveva lasciato intuire l’arrivo di un disco, successivamente ha spiazzato tutti con un sincero e toccante racconto sulla sua vita privata.

Benjamin Mascolo ha fatto ricorso ai social per raccontare qualcosa che mai ci saremmo aspettati. Sei anni fa, infatti, l’artista è finito in terapia intensiva a causa di una malattia provocata da uno stile di vita poco salutare. Fumo e un regime alimentare sbagliato gli causarono una patologia denominata istiocitosi polmonare e un ricovero che lo ha segnato anche psicologicamente.

Tuttavia, non furono soltanto la mancanza di regole nel suo stile di vita a portarlo a quella condizione, come racconta. Ma anche l’eccesso di competitività. Benji, inoltre, sta per fare il suo debutto come attore in un film. E lo farà al fianco della sua fidanzata, ormai storica, Bella Thorne. Il film in questione s’intitola Time Is Up.