Bando di Anna scelto per la colonna sonora di un teaser mondiale

Bando di Anna è stata scelta come colonna sonora del teaser mondiale del leggendario gioco Need For Speed. La serie di Need for Speed torna su Steam e ha deciso di celebrare l’evento con un nuovo e spettacolare trailer.

Solo qualche giorno fa si è aggiunto un piccolo ma importante nuovo tassello alla storia di Bando, il singolo che ha portato al successo la sedicenne rapper spezzina Anna.

Dal 12 giugno, infatti, è disponibile in tutti gli store digitali italiani e all’estero il remix del brano firmato dal DJ e produttore inglese Endor.

Questo remix segna un nuovo passo verso il mercato internazionale di Bando dopo la collaborazione con una delle star della musica urban tedesca, Maxwell.

E a tutto questo si aggiunge la principale classifica Viral ossia la Global dove Bando è arrivata alla posizione n. 4 e l’inserimento in oltre 280 playlist nel mondo incluse alcune playlist importanti a livello internazionale come Swag, Pollen e Anti Pop. Dopo la seconda collaborazione fuori dai confini del nostro Paese, il brano entra ora a far parte di una colonna sonora.

Classe 2003 con già oltre 406 mila follower su Instagram, Anna è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre Dj e una passione coltivata fin da piccola.

Una biografia che ha il suo punto fondamentale in Bando. Il brano è nato lo scorso dicembre da un beat preso da YouTube e che in pochissimo tempo ha raggiunto risultati incredibili.