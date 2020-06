League of legends: imminente l’arrivo del Nautilus conquistatore

Preparatevi ragazzi: ghiotte novità in arrivo su League of legends! Dagli abissi arriva il Nautilus conquistatore. L’appuntamento è martedì 23 giugno sul PBE. È stato deciso di rilasciare l’aspetto del Nautilus conquistatore, al fine di dare l’opportunità ai fan di onorare opportunamente i campioni dello Spring Split 2020 dell’eSport di LoL. Negli anni passati, la linea di aspetti Conquistatore veniva usata, in occasione dei festeggiamenti dedicati al Mid-season invitational e a tutti i giocatori qualificati per uno degli eventi più importanti e attesi dell’anno, dal punto di vista competitivo. Anche se quest’anno il Mid-Season Invitational è stato annullato, l’aspetto Nautilus conquistatore sarà lo stesso un omaggio ai team che si sono qualificati. Il 25% dei profitti sarà devoluto ai campioni dello Spring Split in tutte le 12 leghe regionali.

LEAGUE OF LEGENDS: LA LISTA DEI CAMPIONI DELLO SPRING SPLIT 2020

Qui di seguito vi mostriamo la lista dei campioni dello Spring Split 2020:

Cloud9

JD Gaming

G2 Esports

SK Telecom T1

Talon Esports

Team Flash

KaBuM! e-Sports

Unicorns of Love

DetonationN FocusMe

All Knights

Legacy Esports

1907 Fenerbahçe

Precisiamo come Nautilus conquistatore verrà rilasciato ufficialmente con la patch 10.14 giovedì 9 luglio. Sarà disponibile come aspetto individuale per 975 p e come parte di un bundle includente il campione, l’icona, l’aspetto e bordo per 2340 RP.

I PERSONAGGI MIGLIORI

Se siete dei neofiti su League of legends e non sapete quale personaggio scegliere, non abbiate paura. Il sito Esports247.it ha fatto un piccolo elenco dei character ideali per iniziare la vostra avventura all’interno del gioco online. I guerrieri in questione sono i seguenti:

Garen: Un guerriero massiccio abile nei combattimenti corpo a corpo e nel dare pugni. Garen è, inoltre, caratterizzato da una grande capacità difensiva che lo rendono uno dei personaggi ideali per iniziare

Rammus: Il guerriero ideale per spostarci nella giungla senza troppe difficoltà. Caratterizzato da forza bruta che lo rende un avversario letale per i nemici

Annie: Ispirata palesemente a Cappuccetto rosso, Annie è un must. Grazie alla sua facilità nell’utilizzarla, vi aiuterà a muovere i primi passi nel gioco

Tristana: sicuramente un’ottima scelta, per la velocità, il lungo raggio e la mobilità che contraddistinguono il personaggio. È in grado di evitare i nemici con il rocket jump;

Sona: vi aiuterà a non concentrarvi troppo sul ruolo di supporto, con lei la vittoria è assicurata!

Per aggiornamenti su League of legends ed altri giochi online, continuate a seguirci!