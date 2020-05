Ariana Grande conferma la relazione con Dalton Gomez in Stuck With U

Il nuovo video di Ariana Grande e Justin Bieber, Stuck With U ci ha regalato tantissime emozioni. Oltre alle molte celebrità presenti nel video da Demi Lovato a Kylie Jenner e Kendall Jenner, Ari ha portato nel video anche il suo nuovo fidanzato Dalton Gomez.

Quando era iniziata la quarantena anche in America, vi avevamo anticipato che la cantante di Thank U Next aveva scelto di chiudersi in casa insieme al ragazzo con cui aveva iniziato a frequentarsi da qualche mese. La canzone, in parte, sembra anche dedicata a lui e al loro stare insieme. Nonostante non sembra si conoscano da tantissimo tempo i due sono affiatati, tanto da decidere di vivere questo social distancing a casa di lei.

Alla fine del video di Stuck With U infatti, da un lato vediamo Justin con la mogliettina Hailey Baldwin mentre Ari danza con un ragazzo misterioso, il cui volto viene mostrato solo alla fine.

Ecco il video di Ariana Grande e Dalton Gomez

Chi è Dalton Gomez

Dalton è un agente immobiliare molto noto tra le celebrità. Lui e Ariana hanno iniziato a frequentarsi mesi prima della quarantena, quando la cantante di Thank U Next era stata avvistata in un ristorante a scambiarsi tenere effusioni con un ragazzo non ben identificato. Dal momento in cui il suo nome è stato collegato a quello dell’ex stellina di Nickelodeon, Dalton ha reso privato il suo profilo su Instagram (QUI per saperne di più).