Amici Speciali: i concorrenti saranno divisi in due squadre!

I 12 talenti in gara ad Amici Speciali, il nuovo talent show di Canale 5, saranno divisi in due squadre. Si ritorna così alla classica suddivisione in due team delle passate edizioni di Amici Di Maria De Filippi.

Oltre ad aver appreso questa notizia, ora conosciamo anche la giuria che li valuterà. Si tratta dell’ étoile di fama mondiale Eleonora Abbagnato e della straordinaria attrice di cinema e tv Sabrina Ferilli.

Inoltre troveremo lo showman attore e conduttore tv Giorgio Panariello e il mattatore televisivo, attore e conduttore radiofonico Gerry Scotti.

Sarà Giuliano Peparini, coreografo di fama internazionale e volto già molto noto del talent, il direttore artistico di questa importante maratona benefica!

Amici Speciali con Tim Insieme per l’Italia andrà in onda da venerdì 15 maggio in prima serata su Canale 5. In una diretta su Instagram, ci ha pensato la docente di canto Anna Pettinelli a confermare la data di inizio della trasmissione.

Amici Speciali prenderà duque il via tra una settimana esatta. Come saprete, e come già annunciato, il programma andrà avanti per un totale di 4 puntate, sempre su Canale 5.

Ma non è finita qui. La data di inizio della trasmissione, nel frattempo, è stata anche aggiunta al palinsesto di Mediaset disponibile online.

Sappiamo, infine, che i concorrenti di Amici Speciali saranno per la maggioranza ex talenti della scuola. A partecipare allo show rivedremo infatti Irama, Gaia Gozzi, Andreas Muller, Javier Rojas, The Kolors, Giordana Angi, Alessio Gaudino, Alberto Urso, Umberto Gaudino e Gabriele Esposito. A loro si aggiungono Michele Bravi e Random.