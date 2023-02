Ant-Man and the Wasp: Quantumania: intervista a Kathryn Newton

In concomitanza dell’uscita di Ant-Man and The Wasp: Quantumania abbiamo intervistato Kathryn Newton che in questo film veste per la prima volta i panni di Cassie Lang, figlia di Scott aka Ant-Man. Giovane e caparbia Cassie avrà sicuramente un ruolo molto importante nella Fase 5 e per la prima volta la vediamo in azione insieme a suo padre e a tutta la sua famiglia.

LEGGI ANCHE: Ant-Man and The Wasp: Quantumania: la recensione del film

Interviste a Kathryn Newton

Proprio di famiglia abbiamo parlato con Kathryn, un tema che da sempre rappresenta un po’ il cuore dei film di Ant-Man che coniugano avventura famigliare e adrenalina. In questo senso il personaggio di Cassie ci guida in questa nuova Fase 5 dal momento che lei stessa sta scoprendo la sua vocazione da super eroina, grazie anche al bellissimo rapporto con il padre.

Con Kathryn Newton abbiamo anche parlato dell’importanza che i mentori hanno sulla crescita di ciascuno di noi specificando che se per Cassie questa persona è suo padre, per lei è stato Paul Rudd.

Di che cosa parla Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Nel film, che dà ufficialmente il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, i Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Il film è interpretato da Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Jonathan Majors si unisce al cast nel ruolo di Kang. Peyton Reed torna alla regia, mentre Kevin Feige e Stephen Broussard sono i produttori.