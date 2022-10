Ant-Man and The Wasp: Quantumania: tutto quello che sappiamo sul film

Il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, Ant-Man and The Wasp: Quantumania, sta per arrivare. Dopo Wakanda Forever che chiuderà la Fase 4 il nuovo film di Ant-Man inaugurerà un capitolo tutto nuovo per l’MCU.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania il trailer

Finalmente i fan possono dare una prima occhiata a un film che ci condurrà dentro una nuova fase del Marvel Cinematic Universe dopo il momento, da molti definito “di passaggio”, della Fase 4.

Quando esce il film

Il film uscirà nelle sale cinematografiche a partire dal 15 dicembre.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania il cast

Il film è interpretato da Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Jonathan Majors si unisce al cast nel ruolo di Kang. Peyton Reed torna alla regia, mentre Kevin Feige e Stephen Broussard sono i produttori.

La pellicola arriverà a seguito dell’uscita di Wakanda Forever, il cui arrivo nelle sale è previsto per il 7 novembre, e darà ufficialmente inizio a un nuovo momento per l’MCU.

Di che cosa parla il film

Nel film, che dà ufficialmente il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, i Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

