Sex Education: Emma Mackey non tornerà per la quinta stagione della serie Netflix

Emma Mackey è convinta e non tornerà sui suoi passi. L’attrice che interpreta Mave nella serie Netflix Sex Education annuncia l’addio al suo personaggio. Ai microfoni di EW, in occasione della cerimonia dei Bafta per cui ha vinto il premio come miglior attrice emergente, ha annunciato che non sarà presente nella quinta stagione di Sex Education.

L’attrice ha anche aggiunto che avrà un ruolo ridotto nella quarta stagione della serie Netflix per cui ha appena terminato le riprese. In merito alla quarta stagione dello show ha dichiarato: “Sembra molto familiare! Ed è un po ‘più sporadico perché abbiamo più personaggi. Quindi c’è … non ci sono così costantemente“.

Emma Mackey ha preso parte a diverse produzioni cinematografiche nell’ultimo periodo come Assassinio sul Nilo, Emily ed altre e sembra aver scelto la strada del cinema piuttosto che quella del piccolo schermo della tv.

Non è nemmeno l’unica ad abbandonare la fortunata serie Netflix. Anche il suo collega Ncuti Gatwa, che interpreta Eric Effiong in Sex Education, ha recentemente annunciato la sua partenza dalla serie. Gatwa interpreterà il quindicesimo dottore in Dr. Who, il primo attore nero a guidare la serie, in sostituzione di Jodie Whittaker. Anche il resto del cast è pronto per una scossa, con Tanya Reynolds (Lily) e Patricia Allison (Ola) tra coloro che si sono lasciati alle spalle Sex. Neanche Simone Ashley tonerà nella nuova stagione della serie, ora è impegnata sul set di Bridgerton.

Sarà quindi arrivato il momento di concludere Sex Education? Forse si.

Ancora non sappiamo dirvi quando debutterà su Netflix Sex Education 4, probabilmente entro il 2023.

Di cosa parla Sex Education?

Sex Education è una serie Netflix che è stata lanciata nel 2019, che vede come protagonista il personaggio Otis Milburn, un adolescente britannico come tanti, figlio di Jean, una scrittrice e terapista sessuale. Tra una madre particolarmente invadente e la sua vita scolastica presso il liceo Moordale, le varie stagioni seguono il percorso di crescita di Otis, sia dal punto di vista relazionale, che nella sua vita sentimentale e sessuale.