Animali Fantastici: perché dovremo aspettare prima di vedere il quarto film

Sono passati ormai ben 3 anni dal debutto al cinema dell’ultimo film della saga di Animali Fantastici. Il terzo film, inizialmente atteso per la fine del 2020, non ha goduto di troppa fortuna. Dapprima slittata per dare la precedenza a Dune, la produzione ha risentito dei rallentamenti dovuti al COVID-19 e, in seguito, all’uscita in scena di Johnny Deep e all’ingresso di Mads Mikkelsen nel ruolo di Grindelwald. A febbraio le riprese si erano anche dovute fermare per sospetti casi di COVID-19.

Una strada un po’ travagliata che, a oggi, non ha ancora dato ai fan la possibilità di avere notizie certe sul film. Quello che però sembra abbastanza sicuro è che, una volta uscito Animali Fantastici 4, si dovrà aspettare un altro po’ prima di vedere il quarto capitolo.

Come riportato da Deadline, il regista David Yates ha infatti in cantiere un nuovo progetto che dovrebbe tenerlo abbastanza impegnato nei prossimi mesi. Una decisione che sembra aver tutta l’aria di una pausa dall’universo di Harry Potter. Come infatti ricorderanno i fan più accaniti della saga, Yates ha diretto tutti i film del franchiste dal 2007 in poi. Parecchio tempo insomma.

Non ci resta perciò che incrociare le dita, nella speranza che la Warner dia al più presto notizie su Animali Fantastici 3 e sul resto della saga.

Ecco che cosa sappiamo sul film:

In Animali Fantastici 3 rivedremo Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander. Il film sarà ambientato in gran parte a Rio de Janeiro, mentre nel vecchio continente inizierà a imperversare la Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo non abbiamo ancora altri dettagli riguardanti la trama, ma ci auguriamo di ricevere presto altri aggiornamenti.

Il film sarà il terzo episodio della pentalogia prequel di Harry Potter, sempre scritta da J.K. Rowling.