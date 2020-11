Animali Fantastici: Jude Law commenta l’addio di Johnny Deep

Come ben sapete Johnny Deep ha detto addio alla saga di Animali Fantastici, in accordo con la Warner Bros. Mentre la major ha già scelto l’attore che lo sostituirà nel ruolo di Grindelwald, i suoi fan in tutto il mondo si sono mobilitati con proteste unanimi.

A calmare le acque è intervenuto Jude Law. L’attore che interpreta il giovane Albus Silente ha commentato l’intera vicenda con parole molto decise.

Queste le parole di Jude Law a Entertainment Tonight:

È un film enorme e ci sono tanti, tanti standard da rispettare. È probabilmente una delle più grandi produzioni a cui io abbia mai lavorato. Dunque in una situazione come questa ti rimetti allo studio. È tutto quello che puoi fare. Perché devi recitare la tua parte e basta.

Parole che forse possono suonare dure e che non saranno apprezzate da chi si aspettava che Jude Law avrebbe difeso a spada tratta l’amico.

Ma se ci pensiamo bene Animali Fantastici è davvero una produzione enorme e il potere decisionale non è di certo nelle mani di Jude Law che si è comportato da gran professionista.

Certo, è comunque un peccato non poterli rivedere nuovamente sul grande schermo. Non ci resta che aspettare di scoprire come saranno gli ultimi tre capitoli della saga.

Il film

In Animali Fantastici 3 rivedremo Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander. Il film sarà ambientato in gran parte a Rio de Janeiro, mentre nel vecchio continente inizierà a imperversare la Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo non abbiamo ancora altri dettagli riguardanti la trama, ma ci auguriamo di ricevere presto altri aggiornamenti.

Continuate a seguirci per saperne di più su Animali Fantastici 3 e sul futuro dell’intera saga legata all’universo del Wizarding World.