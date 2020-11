Animali Fantastici 3: chi è l’attore che potrebbe sostituire Johnny Deep

Proprio ieri vi abbiamo dato la notizia che l’uscita di Animali Fantastici 3 è slittata al 2022 a causa dell’addio alla saga di Johnny Deep. Bene, ora sembra che la Warner sia sulla giusta strada per trovare il sostituto dell’attore.





Stando a quanto riportato da EW, la major sarebbe in trattative con Mads Mikkelsen per il ruolo di Grindelwald. Come vi avevamo già detto, i fan avrebbero preferito Colin Farrell – una soluzione che, a quanto pare, piaceva anche alla Warner.

Peccato che ora l’attore sia impegnato sul set di The Batman, un altro film della major, nel ruolo di Pinguino e dunque è impossibilitato a farsi carico di un altro impegno.

La notizia non è ufficiale, ma se l’attore e la Warner troveranno un accordo il suo sarà il volto nella saga da Animali Fantastici 3 in poi.

Chi è Mads Mikkelsen?

Mads Mikkelsen è un attore danese che ha esordito al cinema nel 1996 con Pusher di Nicolas Winding Refn, regista con cui ha collaborato più volte. Ha partecipato spesso a produzioni statunitensi, ricordiamo la sua partecipazione din Casino Royal e più recentemente Doctor Strange.

Nel 2016 ha vestito i panni del padre della protagonista di Rogue One Jin Erso, Galen Erso, mentre nel 2018 ha partecipato anche all’acclamato Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità con Willem Dafoe.

Il film

In Animali Fantastici 3 rivedremo Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander. Il film sarà ambientato in gran parte a Rio de Janeiro, mentre nel vecchio continente inizierà a imperversare la Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo non abbiamo ancora altri dettagli riguardanti la trama, ma ci auguriamo di ricevere presto altri aggiornamenti.

Continuate a seguirci per saperne di più su Animali Fantastici 3 e sul futuro dell’intera saga legata all’universo del Wizarding World.