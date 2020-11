Regali di Natale 2020 Me contro te: sapete già quali sono i prodotti migliori che potreste regalare ai vostri figli per le feste in arrivo? Sarà un Natale molto diverso dal solito, per ovvi motivi. Ma questo non significa che non potremo donare ai più piccoli un po’ di sano divertimento e spensieratezza!

I prodotti di Luì e Sofì alias i Me Contro te, i due youtuber più amati dai bambini, saranno in questo senso una vera manna dal cielo! Colorati, divertenti e adatti a bambini e bambine, i prodotti dei Me Contro te sono davvero perfetti da mettere sotto l’albero di Natale.

Scopriamo dunque insieme tutte le offerte e le opportunità a vostra disposizione in questo senso!

Regali di Natale 2020 Me contro te: ecco i più belli



I giocattoli: ecco la selezione dei migliori!

Che Natale sarebbe senza giocattoli? Le opzioni in questo senso sono praticamente infinite! I Me Contro te vi mettono infatti a disposizone le loro bambole, i loro giochi da tavolo, lo slime e molto altro ancora! Qui sotto potete acquistare tutti i prodotti!





























Abbigliamento e accessori: segui la moda di Luì e Sofi!

Se i vostri figli più che i giocattoli preferissero il mondo del fashion non potete per nulla al mondo perdervi i loro capi d’abbigliamento e i loro accessori! I prodotti dei Me Contro te, anche in questo senso, sono disponibili indifferentemente per bambini e per bambine!





















Libri e DVD

Alle spalle, come di certo saprete, Luì e Sofì hanno anche un film (e un altro lungometraggio in arrivo), un disco e tantissimi libri! Qui sotto per esempio potete acquistare il DVD di La Vendetta del Signor S, il loro primo Fantadisco e le loro Fantafiabe!

















Avete già scelto i vostri regali di Natale 2020?